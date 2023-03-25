"الصحة" تعلن إنتاج 50 مليون جرعة ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية " فاكسيرا "، إن اليوم يشهد احتفالية كبيرة لتدشين إنتاج اللقاح الخماسي والكبدي ب للرضع والكبدي ب للكبار" بالتعاون مع شركة سيروم الهندية، وهي إحدى كبريات الشركات المنتجة للقاحات في العالم، لافتة إلى أنها المرحلة الثانية من الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2019.

وأضافت الدكتور هبة والي خلال حفل تدشين المرحلة الثانية من اتفاقية نقل التكنولوجيا بين الشركة القابضة «فاكسيرا» وشركة سيرم الهندية أن منظمة الصحة العالمية تقف مع مصر كتف في كتف لإنتاج اللقاحات، مشيرا إلى تعزيز موقف مصر لتصبح من الدول المصدرة للقاحات بفضل جهود كافة الفرق الطبية، لافتة إلى الكوادر العالية للفرق الطبية في مصر.

وكشفت رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، أنه تم تدشين الاتفاقية مع شركة سيرم المرحلة الأولي وتم إنتاج 50 مليون جرعة ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات، مشيرة إلى أن هذه التطعيمات قدمت إلى الأطفال ضمن حملات التطعيمية التي تدشنها وزارة الصحة، ولم يتحمل المواطن أعباء مالية لهذه الجرعات كلها مجانية.