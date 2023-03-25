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وزير التعليم العالى يترأس اليوم اجتماع الأعلى للجامعات الدورى بجامعة عين شمس

السبت، 25 مارس 2023 08:00 ص
وزير التعليم العالى يترأس اليوم اجتماع الأعلى للجامعات الدورى بجامعة عين شمس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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يترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم السبت، الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، والذى من المقرر أن يعقد هذا الشهر بمقر جامعة عين شمس، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات الحكومية وقيادات الوزارة.

 

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عدد من التقارير على أعضاء المجلس الأعلى للجامعات منها مشاركته فى فعاليات اتحاد الجامعات العربية فى تونس وتفاصيل تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالى 2030 .

 

كما يتابع وزير التعليم العالى خلال الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، انتظام الدراسة فى الجامعات خلال شهر رمضان، وانتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم وجداول امتحانات نهاية العام والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى.

 

كما يستعرض الدكتور أيمن عاشور تقارير من الدكتور مصطفى رفعت حول تدشين منصة جديدة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات بالإضافة الى متابعة عمل النظام الالكترونى الجديد  الخاص بترقية بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.


وزير التعليم العالى

ايمن عاشور

الأعلى للجامعات

جامعة عين شمس



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