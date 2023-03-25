نتائج 40 حملة للتفتيش المالي والإداري على وحدات القطاعات الخدمية ببنى سويف

تم تنظيم 7 زيارات على الوحدات المحلية والقروية "خلال تلك الفترة"، والتى شملت مجالس قروية بمراكز ( الواسطى، ناصر، الفشن، بنى سويف، سمسطا) وهى: الحمام، أبسوج، بلفيا، ابشنا، بدهل، ميدوم وقد تم رصد بعض الملاحظات أثناء المرور الميدانى، والتى تضمنت وجود حالات غياب وترك عمل، ووجود بعض تراكمات القمامة والإشغالات ببعض المناطق،، وتكثيف المتابعة لرصد حالات البناء بدون ترخيص.
وفى جانب المرور والمتابعة الميدانية للمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية، فقد تم تنفيذ 21حملة تفتيشية على القطاع الصحى، شملت (مستشفى الرمد، وحدة صحية العواونة، وحدة صحية النويره، بدهل، مكتب صحة المركز، الحكامنة، الحمام، أبسوج، بنى قاسم، نزلة حنا، إدارة ناقلات الأمراض، مركز طبى الغمراوى، تزمنت الغربية، دموشيا، قمبش، الفنت، سدس، طحا البيشة، بنى عدى، دلاص)، بجانب 5 زيارات فى قطاع التعليم وشملت مدارس(السيدة خديجة الثانوية بنات، الثانوية بنات الجديدة،، الرياضية التجريبية بنين، الشهيد مينا عزت الإعدادية بنين، الشهيد إسماعيل أحمد عيد الإعدادية بنين).
كما تم تنظيم 3 زيارات فى القطاع الزراعى وشملت (ديوان المديرية، إدارة ناصر الزراعية، جمعية ميدوم الزراعية )، بالإضافة إلى تنظيم 4 زيارات مفاجئة شملت دواوين مديريات : التضامن الاجتماعى، الإسكان والطب البيطرى، فى حين تم فحص 3شكاوى عادية، بجانب 15 نيابة إدارية "القسم الأول"، وتم إخطارهم بنتيجة الفحص بعد العرض على السلطة المختصة.
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