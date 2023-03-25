نتائج 40 حملة للتفتيش المالي والإداري على وحدات القطاعات الخدمية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

. تواصل الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية جهودها فى متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذى لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإدارى، الذى يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره حيث ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، الذى أعده وعرضه د أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة، بشأن نتائح المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس الجارى، والتى تضمنت القيام بنحو 40 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية، والتى أسفرت عن رصد أكثر من 300 حالة غياب وترك عمل

تم تنظيم 7 زيارات على الوحدات المحلية والقروية "خلال تلك الفترة"، والتى شملت مجالس قروية بمراكز ( الواسطى، ناصر، الفشن، بنى سويف، سمسطا) وهى: الحمام، أبسوج، بلفيا، ابشنا، بدهل، ميدوم وقد تم رصد بعض الملاحظات أثناء المرور الميدانى، والتى تضمنت وجود حالات غياب وترك عمل، ووجود بعض تراكمات القمامة والإشغالات ببعض المناطق،، وتكثيف المتابعة لرصد حالات البناء بدون ترخيص.

وفى جانب المرور والمتابعة الميدانية للمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية، فقد تم تنفيذ 21حملة تفتيشية على القطاع الصحى، شملت (مستشفى الرمد، وحدة صحية العواونة، وحدة صحية النويره، بدهل، مكتب صحة المركز، الحكامنة، الحمام، أبسوج، بنى قاسم، نزلة حنا، إدارة ناقلات الأمراض، مركز طبى الغمراوى، تزمنت الغربية، دموشيا، قمبش، الفنت، سدس، طحا البيشة، بنى عدى، دلاص)، بجانب 5 زيارات فى قطاع التعليم وشملت مدارس(السيدة خديجة الثانوية بنات، الثانوية بنات الجديدة،، الرياضية التجريبية بنين، الشهيد مينا عزت الإعدادية بنين، الشهيد إسماعيل أحمد عيد الإعدادية بنين).

كما تم تنظيم 3 زيارات فى القطاع الزراعى وشملت (ديوان المديرية، إدارة ناصر الزراعية، جمعية ميدوم الزراعية )، بالإضافة إلى تنظيم 4 زيارات مفاجئة شملت دواوين مديريات : التضامن الاجتماعى، الإسكان والطب البيطرى، فى حين تم فحص 3شكاوى عادية، بجانب 15 نيابة إدارية "القسم الأول"، وتم إخطارهم بنتيجة الفحص بعد العرض على السلطة المختصة.