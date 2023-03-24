اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 08:35 م
أكرم القصاص
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تحرير محاضر لمخالفات تموينية ورفع 90 طن مخلفات بالواسطى شمال بنى سويف

الجمعة، 24 مارس 2023 08:00 م
تحرير محاضر لمخالفات تموينية ورفع 90 طن مخلفات بالواسطى شمال بنى سويف حملات تموينية مكبرة
بنى سويف- هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم، والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف برئاسة حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى بتنفيذ عدد من الأنشطة والجهود الميدانية بدائرة المركز والتي تمثلت في تحرير عدة محاضر للجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وأخرى لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، وذلك خلال حملة مكثفة نفذتها إدارتي التموين والطب البيطري بالمركز.
 
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برفع أكثر من 90 طن قمامة ومخلفات بشوارع المدينة ومداخلها والمناطق السكنية والتجارية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والمستشفيات ودور العبادة، وعدد من قرى المركز، وفق خطة العمل بالوحدة المحلية، بجانب استمرار أعمال غرس الأشجار ضمن مبادرة  100 مليون شجرة، ومتابعة معارض أهلا رمضان بقرى المركز.
 
 

 


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