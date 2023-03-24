تحرير محاضر لمخالفات تموينية ورفع 90 طن مخلفات بالواسطى شمال بنى سويف

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف برئاسة حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى بتنفيذ عدد من الأنشطة والجهود الميدانية بدائرة المركز والتي تمثلت في تحرير عدة محاضر للجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وأخرى لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، وذلك خلال حملة مكثفة نفذتها إدارتي التموين والطب البيطري بالمركز.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برفع أكثر من 90 طن قمامة ومخلفات بشوارع المدينة ومداخلها والمناطق السكنية والتجارية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والمستشفيات ودور العبادة، وعدد من قرى المركز، وفق خطة العمل بالوحدة المحلية، بجانب استمرار أعمال غرس الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، ومتابعة معارض أهلا رمضان بقرى المركز.