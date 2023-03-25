وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان وزعه وفد الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم السبت - أن هذه الزيارة تعد فرصة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات المهارات والتعليم والتنقل ومناقشة خطوات ملموسة على المستوى السياسي والعملي لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الهجرة ومتابعة توجهات اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة.

وأضافت أن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتيس سكيناس سيعقد خلال زيارته للقاهرة، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين، وممثلي الحكومة ومن بينهم سامح شكري وزير الخارجية، محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية.

وأوضحت أنه وفي إطار تعزيز الحوار بين الأديان يلتقي سكيناس بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما يقوم نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى سكيناس بعد غد الاثنين بزيارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي.