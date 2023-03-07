سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: مصر دولة فريدة من نوعها ولديها قوة ناعمة هائلة

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وصف رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة السفير كريستيان بيرجر، اليوم الثلاثاء، مصر بانها دولة فريدة من نوعها ولديها قوة ناعمة هائلة وفى القلب منها السينما.

جاء ذلك في كلمة السفير كريستيان بيرجر خلال حفل ختام ورش العمل المقامة في إطار فعاليات مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة التي حضرها المئات من شباب السينمائيين من محافظة أسوان ولفيف من الفنانين المشاركين فى المهرجان وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى والسياحة والثقافة.

وقال بيرجر إن مصر كانت ثاني دولة فى العالم لديها صناعة سينما، مشيرا إلى أن السينما المصرية أسهمت في تعزيز وعى المواطنين بالعديد من القضايا، كما أسهمت فى تغيير العديد من القوانين خاصة فى مجال الأسرة وحقوق المراة.

ووجه السفير الأوروبى الشكر للقائمين على ورش العمل وتدريب الشباب الطموح والشغوف بالفن والذى أبهر الجميع بعشقه للسينما.

من جانبه أكد رئيس المهرجان محمد عبد الخالق، أن الإنتاج السينمائي لشباب الورش يعد بمثابة أول توثيق سينمائي لجنوب مصر.

وتم خلال الحفل عرض 11 فيلما دراميا ووثائقيا قام شباب أسوان المشاركين بإنتاجها وعكست ما يتمتعون به من مهارات العمل السينمائي والفني وأطلقت العنان لطاقاتهم وإبداعتهم الفنية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز الأفلام التي تم إنتاجها في إطار هذه الورش في ختام المهرجان في العاشر من الشهر الجاري.

وحرص السفير قبيل الحفل على إجراء حوار مفتوح مع نحو مائة شاب وشابة من شباب السينمائيين فى أسوان والذين شاركوا فى هذه الورش، حيث أشاد بالمواهب السينمائية التى تذخر بها أسوان وشبابها ووعد بمواصلة تقديم الدعم لمهرجان أسوان.