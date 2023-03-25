محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لرصف الطرق ومبادرة "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الموقف التنفيذى لأعمال الرصف الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الشهداء والخطة الاستثمارية بالمراكز والمدن لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة، حيث جارى فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق العراقية / زاوية الناعورة أحد قطاعات طريق 16 بطول 23 كم كونه طريق حيوي وهام يربط مركزى الشهداء وتلا ، بالإضافة إلى استمرار أعمال الرصف بطريق مشتل / كفر عشما أحد قطاعات طريق 732 من كوبري الحلفاية "المشتل- الموقف الجديد- ساحل الجوابر- دراجيل" بإجمالي 15 كم وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى .

كما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء على أن العمل جارى على قدم وساق لتركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بشارع المركز الطبي بداية من شارع المركز الطبي وحتى شارع النصر بطول كيلو متر، مشيراً إلى التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل للتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات وتسريع وتيرة الأعمال تحقيقاً للصالح العام.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال قطع الفرمه بشارع ريحان تمهيدا للرصف ، فضلا عن استمرار التطوير بشوارع "القارح وعيادة وفاضل ومسجد التقوى"، وذلك ضمن 14 شارع مستهدف رصفهم بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، وتابع رئيس المدينة أعمال التطوير بممشى البطحة البحرية تمهيداً للأعمال الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء، وكذا صب القواعد الخرسانية للبوابة التعريفية لقرية منشأة سلطان للارتقاء بالمظهر العام وإضفاء الشكل الجمالى للميادين والشوارع العامة بنطاق المدينة، وتم التنبيه على بتكثيف الجهود لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم الرصف بطريق شنوان /الباجور وذلك عقب الإنتهاء من قطع الفرمة بالطريق للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من صب الارصفة الجانبية وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى كونه طريق حيوى وهام يربط مركزى الباجور وشبين الكوم .

وفى مركز أشمون، تابع رئيس الوحدة المحلية إستكمال الرصف بالطريق الدائري بداية من ميدان الخالدين وحتي كوبري شرف بطول 1500م من الاتجاهين كونه طرق حيوي وهام ، فضلا عن متابعة الأعمال التحضيرية بشارع العمدة بقرية طليا بطول (1400) م وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مؤكدا أنه جارى رصف 11 شارع بنطاق المدينة ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بنطاق المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى نطاق حي شرق شبين الكوم، تابعت رئيسة الحى قطع الفرمة بمحور ترعة المعهد بالطريق الرابط بين مصطفى كامل البحري و طريق ميت خاقان، وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة ، فضلا عن متابعة الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بمساحة 795م2، وذلك لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة.