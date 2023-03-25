محافظ المنوفية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار ويؤكد استمرار جاهزية أطقم الطوارئ

المنوفية - محمود شاكر

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشدداً علي استمرار جاهزية أطقم الطوارئ وغرف العمليات لمتابعة الموقف أول بأول.

كما شدد المحافظ علي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار غزيرة، مؤكداً جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل الفوري في شفط مياه الأمطار واتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن.

فيما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار، والتواجد الميداني علي مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، مناشداً جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة حفاظاً علي أرواحهم وسلامتهم.

ويتابع محافظ المنوفية خلال اليوم الثاني علي التوالي تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيئ، وكذا جهود الوحدات المحلية في شفط تراكمات مياه الأمطار بكافة الطرق والشوارع والميادين لتسهيل الحركة المرورية للمركبات.