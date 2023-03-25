مجلس الحسنة بوسط سيناء يواصل تنفيذ حملة نظافة وتشجير شوارع المدينة

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء حملة ينفذها مجلس المدينة لإزالة المطبات العشوائية وغرس أشجار للزينة بالميادين ومحيط المقرات الخدمية.

قال سعد بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة، انه يجرى تنفيذ حملات النظافة أعمالها والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة والتجميل واصلاح الحفر والمطبات بالشوارع.

وأشار انه تم الدفع بالمعدات اللازمة لإزالة جميع الحفر والمطبات بالطرق الرئيسية وردمها بطبقة من الرمال لسهولة المرور عليها بطريقة سليمه وأمنه، ورفع الأتربة والرمال العالقة من علي ملتقى طرق " قرية بغداد ـ الإسماعيلية"، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بشمال سيناء لسهولة الحركة المرورية بالطريق أمام المارة من المواطنين والمركبات وحفاظا علي سلامة وأرواح السادة المسافرين.

واضاف ان فريق من إدارة البيئة بمجلس مدينة الحسنة يقوم بغرس وزراعة أشجار الزينة من الفيكس والبونسيانا بالشوارع الرئيسية وعلى جانبي الطرق ، وسبقها حملة زراعة أشجار مثمرة تم غرسها على جوانب لطرق والميادين العامة وبمحيط المصالح الحكومية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر والتي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء المظهر الحضاري للمدينة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، قيام سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، بجولة ميدانية بقرية أم شيحان مركز الحسنة لمتابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشاكل التي تواجههم يرافقه محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، وبحضور الشيخ عطية أبو أنس أحد شيوخ وعواقل قرية أم شيحان، وتم تفقد سد الروافعه للتأكد بأنه بحالة جيدة ولا توجد أية معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه به والتأكد من عمله وتحمل كميات الأمطار بكفاءة عالية باعتباره من أكبر السدود التي أقامتها الدولة بوسط سيناء بهدف حجز مياه السيول على مجرى وادي العريش.

وتضمنت الجولة متابعة إنتاج مزرعة أم شيحان من محاصيل موسم الشتاء، وتفقد إنتاج صوب الخضروات والفاكهة بالمزرعة، ولقاء المزارعين والوقوف على احتياجاتهم، ولقاء شيوخ وعواقل أهالي قرية أم شيحان، الاستماع ومناقشة أهم الموضوعات والمشاكل العالقة بالقرية للوقوف عليها والعمل على حلها.

وخلال جولة رئيس مدينة الحسنة بقرية أم شيحان، تابع العمل فى المقرات الخدمية الحكومية.

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، انه فى إطار خدمات القرى تم تنفيذ حملة نظافة ورفع أتربة ومخلفات صلبة بالشوارع العمومية بقرية بغداد وأمام المحلات التجارية، قدرت بنحو 5 طن من المخلفات والقمامة المتراكمة من الشوارع العمومية .