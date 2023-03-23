زراعة الأشجار بمدن وقرى 5 مراكز ضمن مبادرة 100 مليون شجرة فى كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى مراكز بلطيم وبيلا ودسوق وسيدى سالم والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، زراعة الأشجار المثمرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء، جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة" 100 مليون شجرة"، والمبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر".

تابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم زراعة الأشجار المثمرة بمدخل المدينة وداخل المدارس والكورنيش، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة " بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال زراعة الأشجار بالطريق الموازى لرافد الطريق الدولى الساحلى، مشددًا بالإشراف والمتابعة المستمرة لرى الأشجار وزراعتها بشكل جمالى، للحفاظ على عليها.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، زراعة الأشجار المثمرة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على توزيع 13 ألف مثمرة على كافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والمدارس والطرق الرئيسية، وزراعتها الميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبى الطرق العامة والشوارع والمنتزهات والمقابر وضفاف الترع بالقرى، مؤكدا أنه جارٍ استكمال باقى الطرق والشوارع من قبل إدارة التنمية بالمدينة برئاسة وفاء صلاح، إلى جانب رفع كفاءة مداخل المدينة والقرى وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع القرى وشوارع وأحياء المدينة لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

كما شهدت مدينة دسوق مداخل ومخارج المدينة والأحواض الزراعية وقرى كفر العرب، محلة ابو على كفر مجر، شباس الملح، سنهور، ابو مندور، شباس الشهداء، محلة دياى، شابة، العجوزين، الكنيسة، تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" بإجمالى 724 شجرة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى، وبدء العمل على زراعتها وقد تنوعت ما بين " البرتقال - الرمان – كاربس – جازورين – اكاسيا ـ اليوسفى - جوافة - الليمون - الزيتون -النبق -فرش الزجاج "، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضًا بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمدينة دسوق والوحدات القروية التابعة لها بحضور نواب رئيس المدينة.

الجدير بالذكر، أنه تم استلام 14850 شجرة وتم توزيعها، 6550 للقسم الزراعى بمدينة دسوق ( مشتل مجلس المدينة ) وتم توزيع 750 شجرة للإدارة الزراعية وعدد 300 شجرة للطب البيطرى وتم التوزيع الكمية المتبقية على قرى دسوق الإحدى عشر وهى ( 7250 شجرة ) وتم توزيعهم كتالى 843 شجرة لقرية سنهور المدينة، 805 شجرة للعجوزين، 575 شجرة شباس الملح، 724 شجرة لمحلة دياى، 724 شجرة لشباس الشهداء، 560 شجرة ابو مندور، 714 شجرة لمحلة ابو على، 524 شجرة لقرية الكنيسة، 529 شجرة لقرية كفر مجر 523 شجرة لقرية كفر العرب، 744 شجرة لقرية شابة ومازالت المبادرة قائما حتى الانتهاء يوميا تحت إشراف نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة والتجميل، قدرى ناصر، ونواب القرى فتحى يوسف، ووليد فلفل، ومدير القسم الزراعى، عماد فتحى، ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى.