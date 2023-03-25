ماس كهربائى وراء اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمزرعة دواجن اشتعل بها حريق في العياط، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتبين أن الحريق أدى لنفوق عدد كبير من الدواجن.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي تسبب فى اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمزرعة دواجن في العياط، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.

أسفر الحريق عن نفوق عدد من الدواجن، دون إصابات بين العاملين بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.