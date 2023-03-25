كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير طريق المنصورية بكرداسة.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

تنفذ محافظة الجيزة عددا كبيرا من مشروعات الطرق الجديدة من أجل إنهاء أزمة الاختناقات المرورية التي كثيرا ما عانت منها، والربط بين المراكز والأحياء والقرى، وتحقيق المظهر الحضاري الذي يتماشى مع مجمل التطورات بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد مشروع تطوير ورصف طريق المنصورية بطول 7 كم في كرداسة، بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض، أحد أبرز مشروعات الطرق الجديدة التي تستهدف إعادة واجهة الجيزة الحضارية والسياحية والارتقاء بالخدمات السياحية وخدمة المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن مشروع تطوير طريق المنصورية في كرداسة.

- تشمل أعمال التطوير، تطوير ورفع كفاءة ورصف بطول 7كم، وتوسيع الطريق بعرض (30م – 35م) بدلا من 15م.

- يستهدف التطوير إنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير الجديدة بطريق المنصورية، و10 كباري مشاة آمنة وحضارية للمواطنين.

- يستهدف المشروع استكمال أعمال التطوير والرصف بداية من الطريق الأبيض وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.

- تستهدف أعمال التطوير خدمة الطريق الأبيض الجديد، الذي يربط الطريق الدائري بمحور 26 يوليو الجديد.

- يكتسب طريق المنصورية أهميته من مشروع المتحف الكبير، والذي سيعظم من قيمته التراثية والاقتصادية والسياحية باعتباره بوابة عبور رئيسية للمتحف.

- يستهدف المشروع تيسير حركة المواطنين في مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم، ومناطق كرداسة، وأبو رواش، وبرك الخيام،

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مشيراً أنه جاري رصف وتطوير العديد من المحاور المرورية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية على أرض المحافظة، والتي ستحقق طفرة تنموية كبيرة، ويأتي على رأسها محاور الفريق كمال عامر وعمرو بن العاص والطريق الأبيض وتوسعات محور 26 يوليو.