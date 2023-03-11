محافظ الجيزة: إطلاق أسماء ثلاثة شهداء على مرافق عامة تخليداً لذكراهم

كتبت مرام محمد

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد جندي يوأنس شوقى سمعان على شارع العهد الجديد بحي العمرانية محل إقامة أسرة الشهيد.

بالاضافه الى إطلاق إسم الشهيد جندى إبراهيم محمد محمدين على مدرسة السلام للتعليم الأساسي بحي الوراق وكذا إطلاق اسم الشهيد جندى محمد شاكر عبدالقوى على مدرسة المنصورية الإبتدائية المشتركة بمركز منشأة القناطر.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن إطلاق اسماء شهداء الواجب الوطني علي المرافق العامة والشوارع والمدارس يأتي تخليداً لذكرى الشهداء نظير ما قدموه فداءاً لوطنهم وحفظ أمن وإستقرار الشعب المصرى.

وفي نفس الاطار وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة علي عدداً من الطلبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي شملت

الموافقه علي تغيير إستخدام المبنى الكائن بــ 106 شارع العلمين بمدينة الطلبة بحى العجوزة من سكنى إلى مركز غسيل كلوى لصالح مؤسسة مصر الخير لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين .

بالاضافه الى تغيير إستخدام قطعة أرض رقم 5 شارع أحمد المليجى من شارع إسماعيل أبوالفتوح والمجاورة لمبنى مستشفى مصر الدولى من سكنى إلى صحى لصالح المستشفى.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة علي قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة ارض مساحة 14 قيراط رقم 345 من 35 حوض الملاح 3 زمام منيل سلطان بأطفيح وتخصيصها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها لخدمة أهالى القرية.

وأشار المحافظ أن القرارات تأتى لصالح أغراض النفع العام وتحسين منظومة الرعاية الصحية للمواطنين وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس.

كما إستقر المجلس على الأخذ برأى لجنة مراجعة خطوط التنظيم والشوارع التخطيطية بشأن الإعتداد بشارع عبده جنيدى والمنفذ على الطبيعة نطاق الوحدة المحلية في سقيل بمركز ومدينة أوسيم وإلغاء الشارع التخطيطى المعتمد لقرية سقيل بداية من شارع جسر النيل القديم وبطوله وحتى شارع المقابر مع الإلتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والكتب والقوانين والقرارات المنظمة لذلك وذات الصلة، وذلك لتعارضه مع كتل سكنية قائمة.