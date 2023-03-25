صحة دمياط: انتهاء حملة التجريع ضد البلهارسيا بالمناطق الأكثر انتشارًا

أعلنت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بدمياط عن انتهاء حملة التجريع ضد البلهارسيا بالمناطق الاكثر انتشارا بنسبة تصل إلى 99.92%.

وأشارت إدارة الأمراض المتوطنة فى بيان إلى أن العلاج الجموعى تم فى 13 مربعا بإدارات محافظة دمياط وذلك تحت إشراف الدكتور محمود البواب مدير الادارة العامة للأمراض المتوطنة والدكتورة هدى كراوية مدير ادارة البلهارسيا والطفيليات المعوية، سيد مجاهد مدير مفتشى المعامل بالمديرية وذلك بإدارات (كفر سعد- فارسكور- كفر البطيخ) وكان المستهدف 1728، ما تم علاجه 1712، نسبة التغطية 099.92 ٪

وجاءت تلك الحملة استكمالًا لجهود ورؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا، علمًا بأن عقار "برازيكوانتيل" آمن وفعال ضد البلهارسيا ولا توجد له آثار جانبية حيث تؤخذ الجرعة والتى يتم تحديدها حسب مقياس الطول والأقراص تبلع ولا تمضغ، يُقسم القرص عند تجريع الأطفال لسهولة البلع مع ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل التجريع.

علما بأنه يتم تنفيذ خطة التحريك المجتمعى للتوعية بشكل دورى للفئة العمرية المستهدفة من سن 3 سنوات حتى 12 سنة بالإضافة لوجود حملة لمكافحة القواقع بتلك المناطق.