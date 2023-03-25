شفط مياه الأمطار من شوارع بنى سويف وتواجد ميدانى لرؤساء المدن ومعاونيهم.. صور

بنى سويف- هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقطاعات الخدمية بضرورة التواجد الميداني وتشكيل غرف العمليات لمتابعة الأحوال الجوية، وتداعيات سقوط الأمطار، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى والاستغاثات.

وشهدت بعض مدن وقرى المحافظة انتشار مكثف لمعدات الحركة الميكانيكية ورؤساء الإدارات الخدمية والفرق المعاونة من الكوادر المدربة على مواجهة الأزمات لرفع مياه الأمطار بشوارع المدن وبعض القرى التي تعرضت لسقوط أمطار من خفيفة إلى معتدلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي، بتجهيز وتمركز المعدات بقري المركز ومتابعة مخرات السيول بسنور وسحب تجمع المياه من شارع 23 يوليو، بجانب متابعة اللجان التي تم تشكيلها من الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية، ومجموعات العمل المدربة على مواجهة تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة، وخاصة في المناطق الحيوية، والأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وانتظام حركة المرور على الطرق السريعة وميادين ومحاور المدينة العاصمة.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة ناصر سيف النصر، بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعامل الفوري مع تجمعات المياه في حينه ولا يوجد أي تأثيرات على السيولة المرورية، بأغلب المناطق بالمدينة،

في حين قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي فور تعرض المركز لغيوم وأمطار خفيفة وتنفيذا لتكليفات المحافظ المسبقة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار، وانتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة بشوارع المدينة وقرى المركز.



اعمال شفط المياه



شفط المياه من شوارع بنى سويف



شفط مياه الأمطار



هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف



