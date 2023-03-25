سقوط أمطار متوسطة على محافظة بنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف اليوم سقوط الأمطار المتوسطة مع انخفاض فى درجات الحرارة والشعور بالبرد.

من جانبه، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات الخدمية والمرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، أمطارا متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء، ويصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجات، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.