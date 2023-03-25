هطول أمطار غزيرة على محافظة الفيوم.. صور

وتجمعت مياه الأمطار في العديد من شوارع الفيوم، وبدأت سيارات كسح المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بشفط المياه من بعض شوارع المدينة، لتسيير حركة المرور.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على مناطق من شمال الصعيد ( بنى سويف- الفيوم ) ومناطق من جنوب القاهرة الكبرى (الجيزة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ويصاحبها سقوط لحبات البرد أحيانا.

وتستمر فرص سقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

ويشهد اليوم السبت، أمطارا متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجة، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.