رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يتابع التعامل الفورى مع مياه الأمطار.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون مع نواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية التعامل الفوري مع مياه الأمطار بأشمون من خلال شفط ورفع كافة المياه المتواجدة بشوارع وميادين أشمون لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات بالشوارع والطرق دون أي مشاكل أو معوقات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتعامل الفوري مع تقلبات الطقس ورفع وشفط كافة المياه الناتجة عن سقوط الأمطار.

وشدد النمر على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والتعامل السريع مع مياه الأمطار بجميع قري الوحدات المحلية وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بالمتابعة المستمرة لأضرار سوء الأحوال الجوية للحد من حدوث أي أضرار للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد النمر على تواجد فريق طوارئ لإستقبال أي مشكلة أو بلاغات من المواطنين على رقم 0483442016 أو علي رقم 0483442012على مدار اليوم لخدمة أهالي مركز ومدينة أشمون.