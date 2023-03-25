رئاسة مركز الخارجة: تنفيذ حملة إزالة لزراعات داخل الكتل السكنية بقرية ناصر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ حملة إزالة لزراعات حديثة وسياج داخل الكتله السكنية بقرية ناصر جنوب مدينة الخارجة، تحت إشراف ليلى غوينم رئيس القرية، وتنفيذاً لتعليمات جهاد المتولى رئيس المركز حيث جرت إزالة أشكال الزراعات وإعادة الشىء لأصله وتحرير مخالفات ضد المعتدين على الأراضي بالزراعة الغير قانونية داخل الكتل السكنية وأحيلت إلى الجهات المختصة لإتخاذ اللازم.

وفى سياق متصل نفذ قسم الاشغالات بالإدارة الهندسية التابعة لمركز الخارجة، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات من الأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والتنبية على أصحاب المحلات بالالتزام بالقانون، وجرى رفع كافة الاشغالات التى تعيق حركة المرور وسير المواطنين والسيارات فى الأسواق، وتحررت محاضر بها وأحيلت إلى جهات التحقيق.

وكان محافظ الوادي الجديد، أجرى اليوم السبت ، جولة تفقدية لعدد من الأسواق والمنافذ بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين، وذلك ضمن متابعاته المستمرة لضبط أسعار الخضروات والسلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية ومحاربة جشع بعض التجار.

و تفقد المحافظ منفذ بيع الوحدة المحلية بميدان البساتين و سوق الشعلة، مشددًا على الإعلان عن أسعار كافة السلع بشكل واضح للمواطنين من خلال قوائم معلنة بكل منفذ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين لتوفير كوبونات لصرف سلع غذائية مدعمة لصالح العاملين وصغار الموظفين، تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.