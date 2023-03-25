دراسة: يمكن أن يصبح تحديد الصرع أسهل من خلال فحص الدم

كتبت فاطمة ياسر

اكتشف باحثون من جامعة لوند في السويد مستويات أعلى من البروتينات المناعية في الدم قبل نوبة الصرع وبعدها، و يمكن تحديد المؤشرات الحيوية المحتملة باستخدام اختبار دم بسيط، ويتطلب تشخيص الصرع حاليًا موارد كثيرة ، وقد يكون تمييزه عن الحالات الأخرى أمرًا صعبًا، و لذلك فإن طرق التشخيص الأفضل بمجرد أن يسعى المريض للحصول على الرعاية الطبية بعد النوبة المشتبه بها هي ضرورة ملحة، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

فالصرع هو الاسم الجماعي للنشاط غير الطبيعي في الدماغ الذي يتسبب في فقدان مؤقت للسيطرة على السلوك والحركة، و يمكن أن تكون الحالة خلقية أو ناتجة عن ورم أو سكتة دماغية أو عدوى في الدماغ وتسبب أعراضًا مختلفة جدًا اعتمادًا على الجزء من الدماغ الذي تبدأ فيه الحلقة أو تنتشر إليه. يمكن أن تؤدي عمليات الالتهاب التي تبدأ كاستجابة مناعية في الجسم إلى حدوث نوبة .

ولهذا السبب بدأ الباحثون في البحث عن مؤشرات حيوية محتملة للصرع داخل جهاز المناعة. توجد دراسات سابقة ، لكن النتائج كانت مختلطة حتى الآن ويصعب تفسيرها:

"في دراستنا ، لدينا مجموعة مختارة بعناية من المشاركين ولدينا الكثير من المعلومات الأساسية عن كل شخص. كما أخذنا في الاعتبار عددًا من العوامل المربكة التي قد تؤثر على جهاز المناعة مثل الأمراض العصبية والمناعية الأخرى ، عدوى وحالات نفسية مختلفة "، تقول كريستين إكدال كليمنسون.

وهي قائدة مجموعة وأستاذة مساعدة في جامعة لوند ومستشارة في الفسيولوجيا العصبية السريرية في مستشفى جامعة سكاين. ينصب تركيزها على التحقيقات المتقدمة في الصرع وقد قادت الدراسة البحثية. قارن فريق البحث أيضًا نوبات الصرع مع ما يُعرف بالنوبات النفسية غير الصرعية.

فالنوبة النفسية هي تشخيص نفسي يتجلى من خلال الأعراض السريرية التي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين الصرع. إنها حالة مزمنة يُعتقد أنها لا تشخص جيدًا ونتيجة لذلك غالبًا ما يتم علاجها عن طريق الخطأ باستخدام أدوية الصرع. هذا هو سبب وجود حاجة ماسة للتمييز بين الظروف بسهولة أكبر.

"إن التحقيق لتحديد ما إذا كان شخص ما يعاني من الصرع أو متأثرًا بنوبات صرع نفسية هو أمر مكثف للموارد. وقد يتطلب إدخال المريض إلى المستشفى لعدة أيام مع المراقبة المستمرة بالفيديو ومخطط كهربية الدماغ ، مع وجود طاقم طبي في متناول اليد على مدار الساعة. تقول ماري تايلور ، طبيبة وطالبة دكتوراه في فريق البحث: "من الصعب على المريض أن يستغرق وقتًا للوصول إلى التشخيص".

اكتشف الباحثون أن مستويات خمسة من علامات الالتهاب - البروتينات - ارتفعت بشكل حاد في الأشخاص الذين عانوا من نوبة صرع.

"نطلق على هذه العلامات" بصمات الأصابع "نظرًا لأنها تشتمل على العديد من البروتينات المرتبطة بالالتهابات وأنماط تفاعل مختلفة. أظهر المرضى الذين أصيبوا بالصرع مستويات مرتفعة من أحد البروتينات الخمسة - IL-6 - حتى قبل نوباتهم ، وهي قيمة زادت بشكل عابر حتى بعد النوبة مباشرة "، تقول ماري تايلور.

ومع ذلك ، بين المرضى الذين يعانون من نوبات نفسية ، لم يكن هناك تغيير في المؤشرات الحيوية. قد يعني هذا أن اختبار دم بسيط على مريض يصل إلى A&E بعد النوبة يمكن أن يُظهر ما إذا كانت الاستجابة المناعية مرتفعة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهناك احتمال أكبر أن الأمر يتعلق بنوبة نفسية المنشأ ، والتي توفر أول مؤشر لكيفية تقييم المريض بشكل أكبر.

"المرحلة التالية هي تكرار دراساتنا على مجموعة مرضى أوسع وأقل تجانسًا ، حيث نتحرى عن" بصمة "البالغين المصابين بالصرع. ونريد أيضًا معرفة ما إذا كانت المؤشرات الحيوية تستجيب بنفس الطريقة عند الأطفال ، حيث تكون أسباب غالبًا ما يكون الصرع وراثيًا. ونحن نقوم بذلك من خلال دراسة جارية في لوند ، بالتعاون مع الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالإضافة إلى طب أعصاب الأطفال ".