9 فوائد صحية لزيت جوز الهند ..منها حرق الدهون وتقليل نوبات الصرع

كتبت - ميرفت رشاد

عزز زيت جوز الهند مكانته في أنظمة الصحة والجمال في مجتمعنا في السنوات الأخيرة ، ضع في اعتبارك أن زيت جوز الهند عبارة عن دهون مشبعة ، مما يعني أنك ستصل إلى الحد اليومي المعتاد بحوالي ملعقتين صغيرتين يوميًا، ويتميز زيت جوز الهند بفوائده الصحية العديدة منها حرق الدهون ويقلل من مخاطر نوبات الصرع، وفقا لما نشره موقع " ecowatch".

1 يعزز الطاقة

يحتوى زيت جوز الهند على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة بنسبة 100 في المائة (MCTs) وتعد مصدرًا للطاقة متاحًا بسهولة لأنه بدلاً من تمرير دمك إلى الأنسجة التي تحتاجها ، مثل العضلات أو الدهون ، فإنها تذهب مباشرة إلى الكبد ، تمامًا مثل الكربوهيدرات.

2 يساعد في حرق الدهون

زيت جوز الهند يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، التي يمكن أن تزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم بالإضافة إلى إعطائك دفعة من الطاقة.

3 يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول

هناك جانب آخر لزيت جوز الهند يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وهو أنه يشعرك بالشبع ، لقد ثبت أن MCT تساعد الأشخاص على تناول كميات أقل ، بسبب إنتاج الكيتونات التي يمكن أن تقلل الشهية عن طريق تغيير مستويات الهرمون المسببة للجوع .

4. لها تأثيرات مضادة للميكروبات

له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للفطريات ، حيث يتكون من 50٪ حمض اللوريك الذي يساعد في الدفاع ضد عدة أنواع من الكائنات الحية الدقيقة الضارة عن طريق منعها من التكاثر.

5 يقلل من مخاطر النوبات

أظهرت الدراسات أن نظام كيتو الغذائي الغني بالدهون وقليل الكربوهيدرات ، يمكن أن يساعد في علاج الصرع ، ويقلل من تكرار النوبات عن طريق تقليل كمية الجلوكوز لتغذية خلايا الدماغ، فإن تقليل الكربوهيدرات في نظامك الغذائي يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم، يمكن استخدام الكيتونات المتزايدة كمصدر طاقة بديل للدماغ.

6 يحافظ على صحة الجلد

أكدت الدراسات أن الزيت يعزز محتوى الرطوبة في البشرة الجافة ، ويمكنه أيضًا تحسين وظيفة الجلد من خلال المساعدة في منع فقدان الماء وحماية البشرة من المواد الكيميائية ومسببات الحساسية الخارجية.

7 يحمي شعرك

يتغلغل زيت جوز الهند في خيوط الشعر ليجعلها أقوى وأكثر مرونة مما يمنعها من التكسر، وجدت إحدى الدراسات أن الزيت يغذي الشعر بالفعل.

8. يقلل من أعراض مرض الزهايمر



بنفس الطريقة التي توفر بها زيت جوز الهند الكيتونات التي تحمي من نوبات الصرع ، قد تساعد هذه الكيتونات أيضًا في درء مرض الزهايمر ، إنها توفر مصدر طاقة لخلايا الدماغ غير الجلوكوز ، متجاوزة أي ضرر يمكن أن يحدثه الجلوكوز.



9. غني بمضادات الأكسدة

زيت جوز الهند مليء بمضادات الأكسدة ،تعمل هذه العناصر على تحييد الجذور الحرة وتساعد على درء العديد من الأمراض التي يسببها تنكس الخلايا، ومضادات الأكسدة في زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في حماية المخ و توفير خصائص مضادة للالتهابات .