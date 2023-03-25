اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 12:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز شئون البيئة بطنطا يحتفل بساعة الأرض مع شباب ثقافة بركة السبع

السبت، 25 مارس 2023 10:55 م
جهاز شئون البيئة بطنطا يحتفل بساعة الأرض مع شباب ثقافة بركة السبع جهاز شئون البيئة بطنطا يحتفل بساعة الأرض
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت إدارة الإعلام والتوعية بفرع جهاز شئون البيئة بطنطا بمركز بركة السبع بالتعاون مع بيت ثقافة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم السبت بساعة الأرض تحت شعار "حان الوقت للطبيعة".

وتشارك مصر كافة دول العالم فى المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، وتأتى هذا العام تحت شعار "حان الوقت للطبيعة"، إذ يشارك المصريون بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء يوم 25 مارس 2023، وذلك بهدف لفت انتباه الجميع بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة، وكذلك تأثيراتها السلبية على كوكب الأرض، وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحرارى، وكذلك من اجل تشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة، والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

 وتعد هذه المبادرة من أهم الأحداث العالمية السنوية، وينظمها الصندوق العالمى للطبيعة، ومصر بدأت مشاركتها فى ساعة الأرض عام 2009 لتنضم إلى اكثر من 88 دولة و4000 مدينة، وهناك حوالى 929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم، قد أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، تضامناً مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التى شاركت فى المبادرة، حيث وصل عدد المشاركين فى العالم إلى أكثر من 3,5 مليار شخص.

 جدير بالذكر أنه يتم التنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات الحكومية على مستوى الجمهورية، للمشاركة فى هذا الحدث من خلال إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية، من اجل تعزيز الوعى بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية، وجادة للحد من معدلات الاستهلاك، ووقف الهدر فى الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية، لتقليل التأثيرات البيئية مما يساهم فى انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم، حيث تعد ساعة الأرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويعود السبب فى اختيار تاريخ الحدث ليوافق مع يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام، ولأنه قريب من موعد الاعتدال الربيعى، الذى يتساوى فيه الليل والنهار.


ساعة الارض

الاحتفال بساعة اللرض

تغير المناخ

تغيرات المناخ

العودة للطبيعة



الموضوعات المتعلقة

الإسكندرية تطفئ أنوار الجهات غير الحيوية بالمحافظة ساعة احتفالا بـ"ساعة الأرض"

السبت، 25 مارس 2023 10:41 م

محافظة القليوبية تشارك في الاحتفال بـ"ساعة الأرض" بإطفاء أنوار المصالح الحكومية

السبت، 25 مارس 2023 10:35 م

"اليوم السابع" تشارك فى ساعة الأرض بإطفاء أنوار المقر الرئيسى للجريدة بنسبة 50%

السبت، 25 مارس 2023 09:10 م

وزارة التربية والتعليم تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة

السبت، 25 مارس 2023 08:41 م

محافظة بنى سويف تشارك فى "ساعة الأرض" من خلال ترشيد استهلاك الطاقة لمدة ساعة

السبت، 25 مارس 2023 03:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة