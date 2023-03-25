جهاز شئون البيئة بطنطا يحتفل بساعة الأرض مع شباب ثقافة بركة السبع

كتبت منال العيسوي

احتفلت إدارة الإعلام والتوعية بفرع جهاز شئون البيئة بطنطا بمركز بركة السبع بالتعاون مع بيت ثقافة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم السبت بساعة الأرض تحت شعار "حان الوقت للطبيعة".

وتشارك مصر كافة دول العالم فى المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، وتأتى هذا العام تحت شعار "حان الوقت للطبيعة"، إذ يشارك المصريون بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء يوم 25 مارس 2023، وذلك بهدف لفت انتباه الجميع بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة، وكذلك تأثيراتها السلبية على كوكب الأرض، وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحرارى، وكذلك من اجل تشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة، والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

وتعد هذه المبادرة من أهم الأحداث العالمية السنوية، وينظمها الصندوق العالمى للطبيعة، ومصر بدأت مشاركتها فى ساعة الأرض عام 2009 لتنضم إلى اكثر من 88 دولة و4000 مدينة، وهناك حوالى 929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم، قد أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، تضامناً مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التى شاركت فى المبادرة، حيث وصل عدد المشاركين فى العالم إلى أكثر من 3,5 مليار شخص.

جدير بالذكر أنه يتم التنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات الحكومية على مستوى الجمهورية، للمشاركة فى هذا الحدث من خلال إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية، من اجل تعزيز الوعى بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية، وجادة للحد من معدلات الاستهلاك، ووقف الهدر فى الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية، لتقليل التأثيرات البيئية مما يساهم فى انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم، حيث تعد ساعة الأرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويعود السبب فى اختيار تاريخ الحدث ليوافق مع يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام، ولأنه قريب من موعد الاعتدال الربيعى، الذى يتساوى فيه الليل والنهار.