اليوم السابع
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"اليوم السابع" تشارك فى ساعة الأرض بإطفاء أنوار المقر الرئيسى للجريدة بنسبة 50%

السبت، 25 مارس 2023 09:10 م
"اليوم السابع" تشارك فى ساعة الأرض بإطفاء أنوار المقر الرئيسى للجريدة بنسبة 50% اليوم السابع تشارك ساعة الأرض
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد

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شاركت جريدة "اليوم السابع" العالم، في مبادرة إطفاء الأنوار "ساعة الأرض "، وذلك من خلال تخفيض الاستهلاك والأنوار، حيث تم إطفاء الأنوار بمقر الجريدة، بنسبة 50%، للفت الانتباه بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة، ما يتسبب في تغير المناخ وزيادة الاحتباس الحرارى.
 
وتشارك مصر العالم بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" اليوم 25 مارس، بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة، من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءً، بهدف شحذ الانتباه بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض، وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وحثهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.
 
 جدير بالذكر أن المبادرة العالمية "ساعة الأرض"، انطلقت من سيدني بأستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، ومصدر لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلداً وإقليماً لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.
 
وتعد ساعة الأرض أهم المناسبات البيئية العالمية، القائمة على المشاركة المجتمعية ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.
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ساعة الأرض

إطفاء الانوار

اليوم السابع

اليوم السابع بلس

يوم الأرض

البيئة

الاحتباس الحراري



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