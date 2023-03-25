جنايات القاهرة تقضى بسجن موظف 10 سنوات بتهمة التزوير فى محررات رسمية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازى، بمعاقبة موظف بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية مع مصادرة المحررات المزورة والمصاريف.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محروس حلمى عبد الهادى وأحمد عبد الخالق وجوزيف سمير بطرس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عموميا، اشترك مع آخرين في تزوير محررات رسمية، وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم اشترك مع اخرين في ارتكاب تزوير محررات رسمية، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها.