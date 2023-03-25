اليوم السابع
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السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى مدينة نصر

السبت، 25 مارس 2023 01:05 م
السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى مدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكره في مدينة نصر، بالسجن المشدد 7 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين طاهر، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1845 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في 23 سبتمبر 2022، بدائرة قسم أول مدينة نصر، سرقوا المبلغ المالي والهواتف المحمولة والمتعلقات الشخصية المبينة وصفا وقدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها "سمية.ح"، كرها عنها بأن حضرا إليها حيث تواجدت بالطريق العام حال انتظارها لأحدهم، وأشهر الأول في وجهها سلاح أبيض "مطواة" وهددها باستعماله حال تواجد المتهم الثاني برفقته بمسرح الواقعة للشد من أزره وطلب منها الحقيبة التي تحوي المبلغ المالي إلا أنها رفضت وتشبثت بها فتعدى عليها بالضرب محدثًا إصاباتها فترك بذلك الإكراه جرحًا.
 
كما حاز وأحرز المتهمان الأول والثاني سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 
ووجهت النيابة للمتهم الثالث، أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق بأن اتفق مع المتهمان على ارتكاب الواقعة واستدرج المجني عليها إلى مسرح الجريمة بحجة حل خلافاتها مع آخر.
 
 

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