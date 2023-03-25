تقديم الخدمات الطبية لـ 650 شخصا ضمن "حياة كريمة" بقرية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بقرية المنشلين، بمركز قلين، وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وخالد كشك، رئيس مجلس مركز ومدينة قلين، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 650 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصص بـ11 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية ( معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة )، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

أضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما شملت القافلة العيادات المتنقلة المشاركة 5 عيادات بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة، بالإضافة لخدمات الفحوصات الطبية المتنقلة ( معمل دم - معمل متوطنة - أشعة متنقلة )خدمات التثقيف والإرشاد الصحي خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر )التحويل على اقرب مستشفى علاجي لاستكمال الفحوصات واستخراج التقارير الطبية وقرارات نفقة الدولة.

وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بقرية المنشلين، والمجلس المحلي لمركز ومدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لـ أهالينا الكرام.



اجراء التحاليل



اجراء الكشف الطبي على مريض



اعمال التثقيف بالقافلة



اقبال على القافلة الطبية



السيارة المتنقلة ضمن القافلة الطبية



جانب من القغافلة الطبية