تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و760 شاحنة و51 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و530 شاحنة و49 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و230 شاحنة و2 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث وهي امل، بوسيدون اكسبريس، الحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين امل، بوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع و 270 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفن الثلاث سينا، بريدج ، ايلة بينما تغادرالسفينتين ايلة وبريدج.

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج، ايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1750 راكب بموانيها.