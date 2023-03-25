إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر ونصف صباحا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساءً نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-20 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظا على سلامة الارواح والممتلكات العامة والخاصة.