تحرير 12 محضر تموين متنوع فى حملة مكبرة بحى غرب سوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري، بحملة تموينية مكبرة على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، بالاشتراك مع التموين والطب البيطري، استهدفت شارع المحطة، ومحيط مستشفى سوهاج العام، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر تمويني متنوع " عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار".

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك .

وكانت شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة هلال زكي، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، استهدفت جميع قطاعات الحي، بالاشتراك مع " التموين، والصحة، والطب البيطري، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، ومباحث التموين"، وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا تموينيا متنوعا، منها "10 مخالفات إدارة محال دون ترخيص، و12 محضر صحة وسلامة مهنية ونظافة، و14 محضر عدم إعلان عن أسعار".

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك .



حملة مكبرة بحى غرب سوهاج (1)



حملة مكبرة بحى غرب سوهاج (2)



حملة مكبرة بحى غرب سوهاج (3)



حملة مكبرة بحى غرب سوهاج (4)



حملة مكبرة بحى غرب سوهاج (5)



حملة مكبرة بحى غرب سوهاج (6)