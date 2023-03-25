ضبط 8 طن سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة وعصائر مجهولة المصدر ببورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بالبحيرة حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

و أسفرت تلك الحملات بمركز الدلنجات عن ضبط 8000 لتر سولار داخل محطتين لوقود السيارات غير مرخصتين بمركزى وادى النطرون وابو المطامير قاما أصحابهم بتجميعهم بغرض إعاده البيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود ،

مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

يذكر ان مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملات تموينية مكبرة على محطات الوقود .

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحد العهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة

وفى سياق آخر، أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم ضبط كميات من العصائر مجهولة المصدر معده للبيع للمواطنين فى رمضان تشكل خطراً على صحتهم.

وأوضح "عوض"، في تصريحات صحفية، أنه تم شن حملات مكبرة على شتى الأسواق في محافظة بورسعيد، لضبط الأسعار في الأسواق والوقوف على جودة السلع المعروضة، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 14 كرتونة زيت زيتون مدون عليه فلسطينى المنشأ في أحد المحال التجارية بنطاق حي العرب، وبدون أى فواتير تدل على مصدره، أو تواريخ الإنتاج والانتهاء والصلاحية، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين مخالفاً للقرار الوزارى رقم 45 لسنة 2022، بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وأضاف محمد عوض، أنه تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي نفس السياق، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط كمية تقدر ب 15 كرتونه عصير بودره داخل أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور مجهولة المصدر كانت معده للبيع للمواطنين ما يشكل خطراً على صحتهم - مخالفاً للقرار الوزارى رقم 45 لسنة 2022، بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.