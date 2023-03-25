اليوم السابع
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القومى للمرأة يشكل لجنة لرصد صورة المرأة فى دراما رمضان 2023

السبت، 25 مارس 2023 12:18 م
القومى للمرأة يشكل لجنة لرصد صورة المرأة فى دراما رمضان 2023 مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومى للمرأة عن تشكيل لجنة لرصد صورة المرأة فى الأعمال الفنية المعروضة خلال شهر رمضان 2023.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن صناع الدراما عليهم مسئولية مجتمعية أمام المجتمع والأجيال القادمة والتاريخ، ويقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين المسئولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأ دوار والموضوعات الهادفة وليست الرابحة فقط.
 
وصرحت الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام أن لجنة رصد أعمال دراما رمضان هذا العام تتكون من من الإعلاميات والإعلاميين وأساتذة الاعلام بالجامعات المصرية،  بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من الطلاب المتطوعين من كليات وأقسام الإعلام، مؤكدة أن لجنة الرصد سوف تقوم برصد صورة المرأة في المسلسلات  والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي برامج الراديو والتليفزيون .
 
وأضافت : وسيقوم الرصد هذا العام  علي عدة مستويات الأول الخاص برصد المسلسلات حيث تم تشكيل عدد(250طالب وطالبة ) من طلاب الإعلام  لرصد صورة المرأة ووضعها في  عدد (38 مسلسل) يتم إذاعتهم علي القنوات الحكومية والفضائية الخاصة والمنصات ، والمستوي الثاني رصد صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية  والصحف  والمستوي الأخير رصد صورة المرأة في الإذاعة المصرية،  وسوف يستتبع أعمال الرصد قياس انعكاس هذه الصورة التي قدمت علي عينة من السيدات والرجال في المحافظات المختلفة ، وسوف يتم الرصد بشكل يومى خلال شهر رمضان ، مع الاهتمام بإعداد تحليل مضمون كمي وكيفي  ، للخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح هذه الصورة، مضيفة أنه سيتم إعداد مقارنة لما سيتم رصده بالكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس ،وذلك للخروج بمؤشرات يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، بعد شهر رمضان الكريم.
 
وسوف تعلن اللجنة المؤشرات المبدئية بعد منتصف  شهر رمصان ويعلن التقرير النهائي بعد عيد الفطر المبارك.

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

دراما رمضان

شهر رمضان



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