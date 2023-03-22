مايا مرسى: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن الغارمات هدية للمرأة المصرية فى عيدها

كتب محمود راغب

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بمقررات وأعضاء الفروع، لمتابعة ما تم من جهود لتمكين المرأة والوصول إلى السيدات بمحافظات الجمهورية إلى جانب مناقشة خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .

واستهلت الدكتوره مايا مرسي كلمتها بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى مقررات وأعضاء وعضوات فروع المجلس بالمحافظات على جهودهم المتواصلة في تنفيذ أنشطة وبرامج المجلس، وأضافت قائلة: "لولا العمل الرائع الذي تقومون به في المحافظات لم نكن لنصل إلى هذا العدد من السيدات وما حققنه من نجاحات على الأرض".

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتوجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، مشيرة إلى أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن الغارمات هى هدية للمرأة المصرية في عيدها، وتعد استكمالا لنهج الإرادة السياسية فى دعم تمكين المرأة المصرية .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالمبادرات المختلفة التى تنفذ في فروع المجلس بالمحافظات والتي يأتي من بينها المشاغل والوحدات الإنتاجية لتدريب السيدات علي الحرف المختلفة.