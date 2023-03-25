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السيطرة على حريق اشتعل بمزرعة دواجن فى العياط

السبت، 25 مارس 2023 12:06 م
السيطرة على حريق اشتعل بمزرعة دواجن فى العياط الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمزرعة دواجن في العياط، وأسفر الحريق عن نفوق عدد من الدواجن، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمزرعة دواجن في العياط، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.

 

أسفر الحريق عن نفوق عدد من الدواجن، دون إصابات بين العاملين بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق مزرعة دواجن

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امن الجيزة

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