اليوم السابع
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الداخلية تضبط جريمة غسيل أموال بقيمة 2 مليون جنيه

السبت، 25 مارس 2023 12:28 م
الداخلية تضبط جريمة غسيل أموال بقيمة 2 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط.

وضبط وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - سلاح نارى - مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة)، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (السيارات - والمعاملات المالية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


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الاتجار في المخدرات

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