"البحوث الإسلامية": واعظات الأزهر يشاركن بدروس يومية باللغتين العربية والإنجليزية

كتب لؤى على

في إطار خطة مجمع البحوث الإسلامية الدعوية في شهر رمضان المبارك، تشارك واعظات الأزهر في خطة التوعية الرمضانية بالجامع الأزهر، وذلك بالتنسيق مع الرواق الأزهري، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمشاركة الفاعلة للواعظات في جانب التوعية.

وتشارك واعظات الأزهر بإلقاء الدروس يوميًّا للسيدات بالجامع طوال شهر رمضان المبارك؛ بهدف التوعية بالأحكام المتعلقة بالمرأة في هذا الشهر الكريم والتنبيه على أهم الأخلاقيات التي ينبغي أن تتعامل بها المسلمة مع أسرتها أولًا ثم مع أفراد المجتمع ثانيًا.

كما أنه وللمرة الأولى تشارك الواعظات في إلقاء بعض الدروس باللغة الإنجليزية ولغة الإشارة، داخل أروقة الجامع الأزهر لتلبية احتياجات الفئات المتنوعة من رواد الجامع خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يحرص فيه الكثير من المصريين والوافدين على التواجد في الجامع في أوقات متنوعة على مدار اليوم.