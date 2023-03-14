مجمع البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية من واعظات الأزهر إلى مدن وقرى جنوب سيناء

كتب لؤى على

وجَّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قافلة دعوية لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء لتنفيذ برنامج دعوي وتوعوي في مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية في جميع محافظات مصر.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن القافلة التي انطلقت إلى مدينة الطور بجنوب سيناء وتستمر على مدار أسبوع كامل تأتي في إطار استراتيجية المجمع الدعوية التي تحقق الرسالة العليا للأزهر في توعية الناس بأمور دينهم ومواجهة كل فهم خاطئ من شأنه أن ينال من صحيح هذا الدين أو يتسبب في تكدير السلم المجتمعي.

فيما قالت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات: إن القافلة التي يشارك فيها واعظات الأزهر تستهدف تحقيق التواصل الفعّال مع الجمهور خاصة من السيدات؛ لحاجتهن الملحة إلى المعرفة باعتبار ما لهن من إدارة شئون أسرهن وبما ينعكس على تربية وتقويم الأجيال القادمة.

و أعلن المركز الإعلامى لمجمع البحوث الإسلامية ب الأزهر الشريف ، عن استعداد المجمع لإطلاق برنامج دعوي وتوعوي شامل خلال أيام شهر رمضان المبارك، في إطار عناية الأزهر الخاصة بالأنشطة الدعوية فى رمضان؛ لما فى هذا الشهر من فضائل وفرصة للإقبال على الله -سبحانه وتعالى- والتخلي عن كل ما يخالف الفطرة الإنسانية السليمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر.

وقال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الخطة الدعويَّة التي ينفذها وعَّاظ الأزهر وواعظاته خلال شهر رمضان المبارك، تشتمل على محورين رئيسين، المحور الأول: وهو التواصل المباشر من خلال عقد دروس ولقاءات ميدانية، في أماكن متنوعة سواء في المساجد أو أمسيات دينية في مراكز الشباب أو المقارئ الرمضانية، إلى غير ذلك من أماكن التلاقي المتنوعة مع الجمهور.