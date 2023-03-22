اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 01:40 م
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مجمع البحوث الإسلامية يطلق المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر

الأربعاء، 22 مارس 2023 12:40 م
مجمع البحوث الإسلامية يطلق المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

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يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في الأول من شهر رمضان المبارك، المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر، عبر الموقع الإلكتروني للمجلة على بوابة الأزهر الإلكترونية، والصفحة الرسمية للمجلة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
 
تأتى تلك المسابقة التى تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع، انطلاقًا من دور الأزهر المعرفي والتوعوي، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، وتتناول سِيَر علماء الأزهر الشريف؛ وذلك وفى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة التفاعل مع الجمهور.
 
وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة: إنَّ هذه المسابقة تُعدُّ ضمن أنشطة المجمع وإداراته المختلفة؛ إذ تؤدي هذه الأنشطة دورًا مهمًّا في تشجيع الجمهور على القراءة والاطلاع وإثراء المعرفة، وخاصَّة فيما يتعلَّق بالجانب التاريخي والديني.
 
وأضاف عيَّاد أن المسابقة الرمضانية تأتي ضمن جهود مجلة الأزهر ذات الدور التنويري الرائد، مشيرًا إلى أهمية ما تحويه المجلة بين صفحاتها من مادة علمية مهمَّة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتسلِّط الضوء على قضايا جدلية ومعاصرة مهمَّة.
 
من جانبه، قال الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية: إنَّ أبرز شروط المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر: ألَّا يقل سنُّ المتسابق عن (12) عامًا، وأن يكون من متابعي صفحة مجلة الأزهر الشريف الرسمية على (فيسبوك)، موضحًا أنه تتم الإجابة إلكترونيًّا عن السؤال اليومي، عبر الرابط المخصَّص لذلك على الصفحة الرسمية للمجلة، ويتم الإعلان يوميًّا عن الفائز بجائزة السؤال السابق.
 
وأشار خليل إلى أن جوائز المسابقة ستكون لعدد (30) فائزًا،  وتُسلَّم بعد انتهاء الشهر الكريم بواقع (فائز واحد يوميًّا) عن طريق السحب الإلكتروني، وأن الجوائز عبارة عن مجموعة كتب قيِّمة من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى اشتراك مجاني لمدة عام في مجلة الأزهر الشريف.

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

شهر رمضان

مجلة الازهر



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