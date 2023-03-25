اعرف تفاصيل مسابقة بانوراما رمضان الكبرى فى 10 أنشطة لطلاب الوادي الجديد

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أطلق قطاع تعليم الوادي الجديد، أكبر مسابقة شاملة لطلاب المدارس خلال شهر رمضان المبارك، فى 10 مجالات متنوعة مرتبطة بأقسام التوجيه المدرسي فى التربية الاجتماعية والمسرحية والفنية والموسيقية واللغة العربية والتربية الدينية والرياضية والمكتبات والصحافة المدرسية وتوجيه الموهوبين والتعلم الذكى والاقتصاد المنزلي.

وبدأ قطاع التعليم بالمحافظة فى تنفيذ فعاليات البانوراما منذ أول يوم من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال نشر الأسئلة على صفحة المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تستهدف المسابقات الطلاب من المراحل المختلفة رياض الاطفال _ الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية ( عام وفني ) وطلاب التربية الخاصة بجميع الادارات التعليمية.

ومن تلك المسابقات الرمضانية مسابقة ثقافية بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية، وسيتم طرح 30 سؤال فى الدين واللغة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتتم التصفية لإختيار 3 فائزين من كل إدارة تعليمية

كما جرى إطلاق مسابقة الجمال والإتقان في القرآن وهى عبارة عن مقطع صوتي لا يزيد عن دقيقة ونصف يتضمن آيات قرآنية للمتسابق تراعى في أحكام التلاوة وحسن الآداء وجمال الصوت مشفوعا بالاسم والصف والمدرسة والادارة وللمتسابق حرية اختيار الموضوع القرآني بالإضافة إلى جانب الانشاد الديني حيث يقوم المتسابق بعمل تسجيل صوتي للنشيد الديني يختاره فيما لا يزيد عن دقيقه ونصف يراعى فيه جمال الصوت والضبط اللغوى .

وترسل المقاطع الخاصة بالاتقان والجمال في القران وكذلك الإنشاد الدينى على رقم الواتس / 01220293372 على أن يشارك المتسابق فى بمسابقة واحدة من الثلاث مسابقات، وسيتم التقييم على مستوى المديرية و إعلان الفائزين ومنحهم الجوائز بحفل الختام.

وشملت البانوراما أيضاً، مسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة بالتنسيق مع توجيه عام المكتبات تتضمن طرح سؤال ثقافي اسبوعي عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ويتم تجميع الاجابات نهاية الشهر وإرسالها لتوجيه عام المكتبات، ومسابقة أجمل مجلة عن شهر رمضان بجانب تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات عن فضل الصيام، ورشة عمل لتنفيذ مطوية عن شهر رمضان، مسابقة بحثية عن ليلة القدر وفضلها، ويتم التقييم على مستوى الادارات التعليمية لأختيار أفضل العناصر المتميزة، ومن ثم التقييم على مستوى المديرية وإعلان الفائزين ومنحهم الجوائز.

كما تضمنت البانوراما مسابقة لأفضل مدرسة تستقبل شهر رمضان الكريم للمراحل الثلاث ابتدائي اعدادي ثانوي ( عام وفني) ومدارس التربية الخاصة بالتعاون مع توجيه عام التربية الإجتماعية

وشملت مجالات التقييم الاهتمام بالمدرسة من حيث ( المبنى المدرسى وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب و الشكل الجمالي للمدرسة ) و خطة استقبال شهر رمضان ( مراسم الاستقبال الاولي ، ندوات وورش العمل المنفذة ، تنفيذ المسابقات الرمضانية ، تنفيذ البرامج والانشطة المختلفة ) و التواصل بين المدرسة والمؤسسات الاخرى ( مجلس الامناء ، أولياء الامور ،مؤسسات المجتمع المدني ، المؤسسات الحكومية المختلفة) و مشروعات متميزة داخل المدرسة ( برامج مبتكرة - مبادرات رمضانية )

وتمثلت أهداف المسابقة في الإهتمام بالأنشطة الإجتماعية والثقافية والدينية والفنية داخل المدارس تفعيل دور المدرسة فى إكساب الطلاب الأخلاق الحميدة، وتنمية الحس الفني والذوق العام ، والتواصل بين المدرسة وبين مؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على الطلاب فضلا عن الإهتمام بالمدرسة كبيئة تعليمية جاذبة وخلق روح التنافس بين المدارس في الأنشطة المختلفة .

وسيتم تقييم المدارس على مستوى الإدارة التعليمية التابعة لها، طبقا لبنود التقييم، واختيار أفضل مدرسة من كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى المديرية و إعلان المدارس الفائزة ومنحهم الجوائز بحفل ختام المسابقات.