وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أن الإعصار الذي ضرب الولاية ليلا تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن آلاف السكان وانتزاع أسقف المنازل، مضيفة أنه تم إطلاق عمليات بحث وإنقاذ ونشر فرق لتقييم الخسائر بعدد من مدن الولاية.

وفى وقت سابقى أفادت الطبيبة الشرعية فى مقاطعة شاركى أنجيليا إيستون، أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الإعصار القوى فى ولاية ميسيسيبى.