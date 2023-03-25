وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار الذى ضرب ولاية "مسيسيبى" إلى 23 قتيلا بالإضافة إلى عشرات المصابين.

وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أن الإعصار الذي ضرب الولاية ليلا تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن آلاف السكان وانتزاع أسقف المنازل، مضيفة أنه تم إطلاق عمليات بحث وإنقاذ ونشر فرق لتقييم الخسائر بعدد من مدن الولاية.



وفى وقت سابقى أفادت الطبيبة الشرعية فى مقاطعة شاركى أنجيليا إيستون، أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الإعصار القوى فى ولاية ميسيسيبى.

وضرب إعصار قوى مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبى وألاباما، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير مباني وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في "وضع يهدد حياتهم"، حسبما نقل "سكاى نيوز".

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرقي جاكسون بولاية ميسيسيبي.

وأبلغت مدن سيلفر سيتى ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهًا عندما كانت العاصفة تضرب ولم تخف الكلمات: "لحماية حياتك، احتمِ الآن! وحذرت: أنت في وضع يهدد حياتك. الحطام المتطاير قد يكون مميتًا لأولئك الذين يتواجدون بدون مأوى. ستدمر المنازل المتنقلة. من المحتمل حدوث أضرار كبيرة للمنازل والشركات والمركبات ومن المحتمل حدوث تدمير كامل".