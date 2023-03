مصرع 7 أشخاص في إعصار ضخم بولاية ميسيسيبي.. فيديو وصور

ضرب إعصار قوي مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، مما تسبب في وفاة سبعة أشخاص على الأقل، وتدمير مباني وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في وضع يهدد حياتهم.

أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرق جاكسون بولاية ميسيسيبي.

At least 7 killed after tornado devastates Rolling Fork, Mississippi - WAPT pic.twitter.com/25YnN1V2SK