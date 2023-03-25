مصرع 7 أشخاص في إعصار ضخم بولاية ميسيسيبي.. فيديو وصور

كتبت : شيماء عبد المنعم

ضرب إعصار قوي مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، مما تسبب في وفاة سبعة أشخاص على الأقل، وتدمير مباني وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في وضع يهدد حياتهم.

أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرق جاكسون بولاية ميسيسيبي.

At least 7 killed after tornado devastates Rolling Fork, Mississippi - WAPT pic.twitter.com/25YnN1V2SK — BNO News Live (@BNODesk) March 25, 2023

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ جورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

لقد خلف الإعصار أثرًا من الضرر لا يقل طوله عن 100 ميل ، ويقال إنه يتجه نحو ألاباما. أكثر من 84000 عميل فقدوا الكهرباء في ألاباما وميسيسيبي وتينيسي اعتبارًا من ليلة الجمعة

وحسب التقرير تم نشر فرق البحث والإنقاذ في مقاطعتي Sharkey و Humphreys في ميسيسيبي ، بينما اضطر المستجيبون الأوائل إلى تفريق الضحايا المصابين إلى المستشفيات المحيطة بعد أن شهد مستشفى Sharkey-Issaquena المجتمعي أضرارًا كبيرة.

وتم إنشاء أكثر من ستة ملاجئ للطوارئ في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي بعد أن دمر الإعصار المنازل والشركات.

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