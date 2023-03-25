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مصرع 7 أشخاص في إعصار ضخم بولاية ميسيسيبي.. فيديو وصور

السبت، 25 مارس 2023 10:09 ص
مصرع 7 أشخاص في إعصار ضخم بولاية ميسيسيبي.. فيديو وصور إعصار
كتبت : شيماء عبد المنعم

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ضرب إعصار قوي مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، مما تسبب في وفاة سبعة أشخاص على الأقل، وتدمير مباني وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في وضع يهدد حياتهم.

أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرق جاكسون بولاية ميسيسيبي.

Search and rescue teams have been deployed to Sharkey County, Mississippi after a severe storm ripped through the community

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ جورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

Severe damage has been reported in the town of Rolling Fork, Mississippi after the tornado ripped through homes and businesses

لقد خلف الإعصار أثرًا من الضرر لا يقل طوله عن 100 ميل ، ويقال إنه يتجه نحو ألاباما. أكثر من 84000 عميل فقدوا الكهرباء في ألاباما وميسيسيبي وتينيسي اعتبارًا من ليلة الجمعة

وحسب التقرير تم نشر فرق البحث والإنقاذ في مقاطعتي Sharkey و Humphreys في ميسيسيبي ، بينما اضطر المستجيبون الأوائل إلى تفريق الضحايا المصابين إلى المستشفيات المحيطة بعد أن شهد مستشفى Sharkey-Issaquena المجتمعي أضرارًا كبيرة.

 

وتم إنشاء أكثر من ستة ملاجئ للطوارئ في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي بعد أن دمر الإعصار المنازل والشركات.

 

استمر 3 دقائق فقط.. مقتل 5 أشخاص فى إعصار نادر ضرب لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا

وكان قد ضرب إعصار نادر إحدى ضواحى مدينة لوس أنجلوس فى ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص آخر، وتطاير أسطح عدد من المبانى التجارية، بحسب شبكة abc news.
 
وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا استمر لثلاث دقائق كان مسؤولا عن الفوضى، ووضعت علامات حمراء على 11 مبنى مما يعنى أنها أصبحت غير قابلة للسكن، كما أن ستة مبان أخرى تعرضت لأضرار بسبب إعصار جنوب الولاية.
 
وذكرت شبكة abc news أنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات نتيجة عواصف كاليفورنيا، وقال متحدث إن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية لا تزال تستكمل تقريرها عن الأضرار.
 
وغمرت مياه الفيضانات الناتجة عن اقتحام السدود فى وادى سان هواكين الشاسع والخصب الأراضي الزراعية بالقرب من كوركوران في الولاية، كما أنه من المتوقع أن يؤدي ذوبان الثلوج بكثافة في الجبال التي تحيط بالوادي إلى تفاقم الفيضانات المحلية مع حلول فصل الربيع.
 
وامتلأت بحيرة تولاري، وهي مسطح مائي جاف إلى حد كبير منذ أكثر من 100 عام، بعد سلسلة من العواصف القوية التي ضربت كاليفورنيا هذا الشتاء.
 
والتحذير من عاصفة شتوية لا يزال ساريا أيضا في جبال سان برناردينو، حيث كان من الممكن أن تهب رياح تبلغ سرعتها 60 ميلا في الساعة ويصل ارتفاع الثلج إلى حوالي 35 مترا.
 
وقال خبراء الأرصاد إن بقية الأسبوع يجب أن يكون باردا وجافا في جنوب كاليفورنيا، ولكن هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في جميع أنحاء الولاية في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل.

 


إعصار

ولاية ميسيسيبي

ولايتي ميسيسيبي وألاباما



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