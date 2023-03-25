اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

السبت، 25 مارس 2023 12:02 ص
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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 أصيب 4 أشخاص، فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق السريع فى مركز سمالوط، واصطدام دراجتين ناريتين بمدينة المنيا، بسبب السرعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية إطسا المحطة فى مركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة كلا من: وائل عبد الله 30 عاما، مينا فوزى 30 عاما، عاملين، يقيمان فى قرية البيهو، وتم نقلهما إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج، الأول مصاب باضطراب بالوعى، والثانى باشتباه كسر بالذراع.

 

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بشارع الهلال الأحمر، بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: انجليوس خليل 19 عاما، كيرلس صبحى 18 عاما، يقيمان بمدينة المنيا، وأصيبا بسحجات وكدمات وجروح وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

 

والجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا فى وقت سابق، باصطدام سيارة ملاكى، بدراجة نارية، بالطريق الدائرى فى مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة 2 باشتباه ارتجاج، وتم نقلهما للمستشفى العام لتلقى العلاج.

 


حوادث طرق

انقلاب دراجة

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اخبار المنيا

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