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انتشال جثة طفل من ترعة بسمالوط فى المنيا

الجمعة، 24 مارس 2023 10:06 م
انتشال جثة طفل من ترعة بسمالوط فى المنيا جثة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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انتشل الأهالي جثة طفل من داخل ترعة المختار في قرية إسطال بمركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، فيما أصيب مهندس إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة الطفل "ي.ر" 8 سنوات، من ترعة المختار في قرية إسطال بمركز سمالوط، بمعرفة الأهالي.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات التحريات الأولية تبين أن الطفل مقيم في قرية إسطال وغرق داخل ترعة المختار في ظروف غامضة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفي النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 
علي جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5748 ج ن ج، ملاكي، بسبب اختلال عجلة القيادة بالطريق الصحراوي الغربي جنوب قرية الشيخ مسعود في مركز العدوة، مما أسفر عن إصابة عماد فتحي 50 عاما، مهندس، مقيم في محافظة أسيوط، باشتباه كسر بالفقرات، وتم نقله إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

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