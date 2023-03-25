اليوم السابع
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السبت، 25 مارس 2023 09:48 ص
أكرم القصاص
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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

السبت، 25 مارس 2023 09:14 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 10 أشخاص بينهم 4 أطفال، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق مدينة الفيوم الجديدة، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربى، قد شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص.
 
وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
 
 

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