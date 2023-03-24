اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر

الجمعة، 24 مارس 2023 08:45 م
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر حادث تصادم، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين، بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وأصيب 11 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



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