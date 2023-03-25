أمسيات رمضانية مجانية على شواطئ الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

ومواعيد أمسيات شاطئ المندرة و الدخول مجانى:

* أول أمسية يوم الأحد 4 رمضان - 26 مارس

* تاني أمسية الجمعة 8 رمضان - 30 مارس

ومواعيد أمسيات شاطئ السرايا وسعر الدخول 5 جنيهات للفرد :

* الجمعة 9 رمضان - 31 مارس

* الاحد 11 رمضان - 2 أبريل

* الخميس 15 رمضان - 6 ابريل

* الجمعة 16 رمضان - 7 أبريل

ومواعيد أمسيات شاطئ جليم وسعر الدخول 5 جنيهات للفرد :

* الاحد 18 رمضان - 9 أبريل

* الخميس 22 رمضان - 13 أبريل

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أصدر قرار بفتح الشواطئ العامة بالمحافظة بالمجان، وخفض أسعار بعض الشواطئ الأخرى وتقرر فتح أبواب الشواطئ العامة بالإسكندرية منذ بداية شهر نوفمبر الماضى وطوال أشهر الشتاء حتى إبريل العام القادم.