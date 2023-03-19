محافظ الإسكندرية يكرم 70 أمًا مثالية خلال الاحتفالية المقامة على شاطئ المندرة

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم احتفالية عيد الأم التى تنظمها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شاطئ المندرة المجانى، وذلك لتكريم 70 أما مثالية تقديرا لمجهوداتهن وامتنانا لما قدمنه من تضحيات من أجل أبنائهن.

وخلال الاحتفال؛ أعرب الشريف عن سعادته لحضور حفل عيد الأم، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتى امتناناً واعتزازاً لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

هذا وأكد المحافظ على الدور الهام والمؤثر الذى تلعبه كل أم فى بناء شخصية وحياة الأبناء والمجتمع ككل، لافتاً إلى أن عيد الأم هو عيد العطاء والانتماء فكل أم هى مثال للتضحية والمثابرة من أجل تحقيق صالح أبنائها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جميع أمهاتنا من كل شر.

وفى نهاية الاحتفال، كرم الشريف 70 أما من الأمهات المثاليات اللاتى تم اختيارها، حيث تم تكريم 30 أما من إحدى دار المسنين، بالإضافة إلى تكريم 10 أمهات لذوى الهمم المتفوقين علمياً أو رياضياً، و30 أما لذوى الهمم ممن لهم قصص كفاح من أجل أبنائهم.

شهد الاحتفال؛ القيادات الأمنية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة الشاذلى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة رباب مدنى رئيس حى منتزه ثان، والأب باسيليوس كاهن كنيسة العذراء.