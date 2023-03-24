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هيئة الدواء توجه رسالة عاجلة للصائمين حول استخدام الكافيين فى رمضان

الجمعة، 24 مارس 2023 04:00 ص
هيئة الدواء توجه رسالة عاجلة للصائمين حول استخدام الكافيين فى رمضان هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن حزمة من النصائح حول مستخدمى الكافيين أثناء شهر رمضان وشملت الآتى:

1- تنظيم استهلاك الكافيين خلال شهر رمضان المبارك؛ لتجنب أي آثار جانبية مزعجة ترتبط بهذا الأمر.

2- تجنب الإفطار على مشروب يحتوى على مادة الكافيين؛ حيث إن مادة الكافيين تؤدى إلى إفراز عصارة المعدة؛ مما يسبب الضرر والالتهاب بجدار المعدة، ويفضل استبداله بالتمر عند الإفطار (2-3 تمرات)؛ لأن التمر يمدك باحتياجك من السكر اللازم للجسم، وخصوصاً المخ، وله العديد من الفوائد الصحية.

3- الحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الحساء والفواكه والخضراوات الطازجة بين الإفطار والسحور.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن شهر رمضان الوقت المناسب للبدء بالحد من استهلاك الكافيين، في حال عدم القدرة على التوقف الكامل.


هيئة الدواء

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اليوم السابع بلس

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