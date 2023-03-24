مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين نتيجة فيضانات جنوب الصومال

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 3 آخرين خلال الساعات الماضية جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التى اجتاحت مدينة بارطيرى فى محافظة غدو بولاية جوبالاند جنوب الصومال، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأكدت إدارة مدينة بارطيري وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر جوبا غمرت مناطق شاسعة في المدينة، وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف المواطنين، وشردت الآلاف عن قراهم الواقعة على ضفاف نهر جوبا.
وأضافت الوكالة أن الأمطار الموسمية بدأت في أجزاء كثيرة من الصومال فى وقت كان الناس يواجهون فيه موجة جفاف شديدة.
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