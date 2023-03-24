محمد عبد الكريم يفوز بالمركز الأول فى مسابقة الصوت الذهبى لوزارة الأوقاف

الشرقية- فتحية الديب

فاز القارئ "محمد عبد الكريم" ابن محافظة الشرقية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مبادرة اكتشاف التى نظمتها وزارة الأوقاف المصرية، لاكتشاف الأصوات شديدة التميز فى قراءة القرآن الكريم والابتهال الدينى، وشارك فى الفرع الأول من المبادرة تحت مسمى "الصوت الذهبى فى القرآن الكريم"، وحصد المركز الأول.

يذكر أن القارئ " محمد عبد الكريم كامل" 30 عاما مقيم قرية مشتول القاضى مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، بدأ حفظ القرآن الكريم فى الخامسة من عمره وأكرمه الله بحفظ كتابه العزيز فى عام واحد، أتم الحفظ كاملا فى السادسة من عمره، على يد الشيخ "عثمان المسلمى"، وأن القرآن الكريم كان بسبب تفوقه طوال مراحل الدراسية بفضل القرآن الكريم من أوائل الجمهورية فى الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

والتحق بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع الزقازيق، وحصل على تقدير جيد جيدا على مدار سنوات الدراسة بالكلية، وحصل على درجة الماجستير من قسم الدعوة والثقافة الإسلامية من كلية أصول الدين، وخلال رحلته الدراسية تم تكريمه من شيخ الأزهر الدكتور " أحمد الطيب"، وأنه إستطاع تحفيظ أكثر من 50 طفلا من أطفال قريته القرأن الكريم.



