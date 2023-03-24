محافظ الوادى الجديد يؤدى صلاة التراويح بمسجد حى الأمل بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، صلاة العشاء والتراويح بمسجد حى الأمل بالخارجة، وسط مئات المصلين فى ثانى أيام رمضان المبارك، بحضور قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وذلك حرصاً من المحافظ على مشاركة الأهالى أجواء رمضان، كما سيعقد المحافظ اجتماعا مع الأهالى، عقب انتهاء صلاة التراويح للاستماع لمطالبهم والتوجيه بحل أي مشكلات يتم طرحها.

وكان محافظ الوادي الجديد، عقد اليوم الجمعة، لقاءا جماهيرياً مع أهالى حى المروة بمدينة الخارجة لمناقشة مطالبهم، حيث وجه بدراسة ازدواج طريق المروة الرئيسي المؤدي إلى المعهد الديني وبحث إعادة تقسيمه، وتكليف الطرق بعمل مطبات صناعية في الشوارع المحيطة بالمدارس حفاظًا على أرواح الطلاب والمواطنين، وتنظيم مواعيد مغادرة طلاب المدارس بحي المروة؛ لمنع التكدس المروري بالشارع الرئيسي حرصًا على سلامة الطلاب. كما وجه المحافظ بتركيب كشافات إنارة بمنطقة حي الصفا، والتركيز على ️تشغيل سيارات سرفيس خط المروة في الفترة المسائية تلبيةً لمطالب المواطنين، والتوسع في تشغيل منافذ البيع المتنقلة بالحي، وعمل منفذ بيع ثابت للسلع الأساسية ضمن مبادرات تخفيض الأسعار لخدمة أهالي الحي، والتنسيق بين المراكز والشركات المسئولة عن خدمات البنية التحتية (الغاز - مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء) لتنسيق الأعمال وعدم تكرار الحفر بعد رصف الطرق.

وكانت مديرية الأوقاف بالمحافظة، أعلنت عن تنفيذ خطة لفرش المساجد بأكثر من 2000 م سجاد، مع استكمال حملات النظافة والتعقيم ومتابعة أعمال صيانة الخدمات والمرافق بالمساجد على مستوى المحافظة، وللاطمئنان على جاهزيتها لأداء الشعائر خلال الشهر الفضيل، حيث يجرى تنفيذ حملة تنظيف المساجد، ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتى بدأت بتنظيف المساجد الكبرى بالمحافظة، وامتدت إلى باقي المساجد وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتعليمات الوزارة.

وتتم أعمال التطهير والتعقيم تحت إشراف الدكتور محمود شاهين مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة،والشيخ رمضان يوسف وكيل المديرية ومدير إدارة الدعوة، على أن تستكمل الحملة أعمالها على مستوى كافة مساجد المحافظة، وذلك بُناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال شاهين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الحملة مستمرة تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله"، وتتضمن النظافة الدورية للمسجد، ونظافة أسطح المساجد، ونقل الملحقات الغير مستغلة إلى مخازن المديريات، ومتابعة جميع القيادات بالمديرية والإدارات، لحجم العمل، وتكليف مديري الإدارات والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير والتعقيم بكل مساجد المحافظة.